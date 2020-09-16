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Başkan Akın vatandaşa aşure dağıttı

MANİSA HABERLERİ  | 16.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi aşure hayrını gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi aşure hayrını gerçekleştirdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da hayra katılarak aşure dağıttı.
Muharrem Ayının onuncu gününde başlayan ve yarın sona erecek olan Aşure Ayı dolayısıyla Turgutlu Belediyesi aşure hayrı gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, daire müdürleri ve belediye personelinin katıldığı aşure hayrı belediye hizmet binasının önünde yapıldı.
Başkan Çetin Akın ise Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile birlikte daire müdürleri, belediye personeli ve vatandaşlara aşure dağıttı.

Başkan yardımcıları sanayi esnafına aşure dağıttı
Turgutlu Belediyesi hizmet binası önündeki aşure hayrının hemen ardından Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan Erbiller Sanayi Sitesine giderek sanayi esnafı ve çalışanlara aşure dağıtımında bulundu.
Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen aşure hayrı ile ilgili konuşan Başkan Akın, “Belediye hizmet binamızın önünde aşure hayrımızı gerçekleştirerek Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile birlikte daire müdürlerimize, mesai arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize aşurelerimizi paylaştık. Başkan yardımcılarımız ayrıca Erbiller Sanayi Sitesindeki sanayi esnafımıza ve çalışan kardeşlerimize de aşure dağıttılar. Aşure hayrımızın kabul olmasını temenni ederim.” dedi.

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