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Başkan Akın’dan belediye işçilerine tatlı ikramı

MANİSA HABERLERİ  | 30.07.2020 13:49 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi ailesi Arefe gününde bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi ailesi Arefe gününde bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın Kurban Bayramının sağlık, mutluluk, huzur getirmesini dilerken belediye işçilerine de kendi elleriyle tatlı ikram etti.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın makamında ilk önce Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden bayramlaştı. Başkan Çetin Akın sonrasında başkan yardımcıları ile birlikte daire müdürleri ve belediye personelinin bayram tebriklerini kabul etti. Başkan Akın ve başkan yardımcıları belediyedeki bayramlaşmanın ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde personel ile bayramlaştı. Başkan Akın şantiyedeki bayramlaşma sırasında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine kendi eliyle tatlı ikram etti.
Turgutlu Belediyesi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki bayramlaşma merasimi sırasında personelin Kurban Bayramını kutlayan Başkan Akın, “Turgutlu’muz için görevlerinin başında bulunan tüm çalışma arkadaşımızın ve ailelerinin Mübarek Kurban Bayramını kutluyor, bayramın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederek hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

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