Başkan Akkaya geleceğin sağlıkçıları ile buluştu

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, üniversiteli öğrencileri ziyaretleri kapsamında bu kez de Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Yüksekokul girişinde Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Uğur Arslan, Yüksekokul Sekreteri Özden Gülal tarafından karşılanan Başkan Akkaya, öğrencilerle birlikte yemek yedi. Başkan Akkaya, yemeğin ardından okul konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Akkaya, öğrencilere başarılar dileyerek, “Her sektör önemli ama insan sağlığı daha önemli. Sizler bu kutsal vazife için buradasınız ve inşallah gelecekte hepiniz iyi birer sağlıkçı olacaksınız. Sağlık ve öğretmenlik en önemli sektörlerin başında gelmektedir. Sizler burada iyi birer eğitim alarak ülkemizin ve milletimizin geleceği ve umudu olmaya devam edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Başkan Akkaya daha sonra, öğrencilerden gelen soruları yanıtlayıp onların isteklerini dinledi. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Uğur Arslan ise, Başkan Akkaya’ya ziyareti için ve kendilerine verdiği destekler için teşekkür etti.

