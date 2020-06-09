Başkan Akman, belediye personeli ve mahallelilerle birlikte çöp topladı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ ve ‘Çevre Haftası’ etkinlikleri kapsamında belediye personeli ve mahallelilerle birlikte çöp topladı.

Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına hayata geçirdiği projelerle adında sıkça bahsettiren Tuşba Belediyesi, ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ ve ‘Çevre Haftası’ nedeniyle ‘Temiz Çevre ve Temiz Tuşba’ sloganıyla temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında belediye meclis üyeleri, personeli, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ile İstasyon Mahallesi’nde çevre temizliği yapan Belediye Başkanı Salih Akman, ‘Hep beraber temiz ve yaşanabilir bir çevre, temiz ve yaşanabilir bir doğa ve temiz bir Tuşba için el ele gönül gönüle’ diyerek kaldırım, park ve refüjlerde çöp topladı.

“Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak zorundayız”

Gerek hızla artan sanayileşme ve gerekse artan nüfus yoğunluluğunun çevre sorununu da beraberinde getirdiğini belirten Başkan Akman, bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirliliğinin insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştığının altını çizdi. Başkan Akman, “Yani insanoğlu olarak kirlettiğimiz çevre yine en çok zararı bizlere vermektedir. En güzel temizlik kirletmemektir. Ama eğer bunu başaramıyorsak, o zaman bugün yaptığımız gibi belediye ve mahalle sakinleri elbirliği ile kirlettiğimiz çevreyi temizleyerek gelecek nesillere yaşanır bir mahalle bırakmalıyız” dedi.