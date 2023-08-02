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Başkan Akman, ‘Mavi Bayrağı’ bir kez daha teslim aldı

02.08.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye’de denize kıyısı olmadığı halde nitelikli plajlara verilen uluslararası çevre ödülü olan ‘Mavi Bayrağı’ 6. kez yetkililerden teslim aldı.

Başkan Akman, ‘Mavi Bayrağı’ bir kez daha teslim aldı

Can güvenliği, engelliler için sağlanan imkanlar, atıksu arıtma tesisi ve su analizleri gibi 33 kriterin tümünün yerine getirildiği plajlara verilen ‘Mavi Bayrak’, bir kez daha Türkiye’de denize kıyısı olmadığı halde Tuşba Belediyesinin Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı’na verildi. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ı makamında ziyaret eden Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Ulusal Koordinatörü Almila Kından Cebbari, yaz sezonu boyunca Mollakasım Halk Plajı’nda dalgalanacak olan ‘Mavi Bayrağı’ Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ve belediyenin ilgili birim personelleri ile birlikte Başkan Akman’a takdim etti.

Mollakasım Halk Plajı’nın Türkiye’de denize kıyısı olmadığı halde ‘Mavi Bayrak’ verilen ilk plaj olduğunu söyleyen Başkan Akman, “Bu yıl da Mavi Bayrağı almak için başvuruda bulunmuştuk. 33 kriteri yerine getirdiğimiz için bugün TÜRÇEV yetkilileri, çevre ödülü olan Mavi Bayrağı getirerek bizlere teslim ettiler” dedi.

Van Gölü’nün turkuaz mavisi suyunun ve eşine az rastlanılan koylarının güzelliğini, aldıkları bu ödülle bir kez daha tescillendiğini belirten Başkan Akman, “Mavi Bayrağımız bu yıl da plajımızda dalgalanacak. Bu da Tuşba Belediyesi olarak çevreye olan duyarlılığımızın simgesidir. Mavi Bayraklı Mollakasım Halk Plajı hepimizindir. Elbirliği ile sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

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