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Başkan Akman’dan ‘1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 01.07.2020 09:42 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ nedeniyle mesaj yayımladı.Başkan Akman, yayımladığı mesajda, 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Yasası’nın deniz kaynaklarının kullanılması ve Türk denizciliğinin gelişmesi adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ nedeniyle mesaj yayımladı.
Başkan Akman, yayımladığı mesajda, 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Yasası’nın deniz kaynaklarının kullanılması ve Türk denizciliğinin gelişmesi adına önemli bir adım olduğunu söyledi. Denizlerin, Türkiye’nin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez bir değer olduğunu belirten Başkan Akman, ‘Denizlere hâkim olan, cihana hâkim olur’ anlayışıyla denizciliğin dünya çapındaki öneminin yüzyıllar önce ortaya konulduğunu dile getirdi. Türkiye gibi üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin, denizleri yok sayamayacağını göz önüne aldığında bugün kutlamakta olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın anlamını daha da önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Akman, “Ülkemiz son zamanlarda hem savunma sanayinde hem de denizcilik alanında yapmış olduğu atılımlarla dünyada söz sahibi olurken, Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nde de çok sevindirici gelişmeler ve faaliyetler olmaktadır” dedi.
Tuşba Belediyesinin, halk arasında ‘Van Denizi’ denilen Van Gölü’ne yaklaşık 100 kilometre sınırı bulunduğunu dile getiren Başkan Akman, yıllardır adeta çöplük olarak kullanılan Van Gölü sahilinde oluşturdukları yüksek standarda sahip park, piknik ve dinleme alanları ile bir cazibe ve yaşam merkezi haline getirdiklerini kaydetti. Başkan Akman, “Tuşba Belediyesi olarak Van’a ve bölgeye kazandırdığımız İskele Sahil Bandı 2. Etabı’nın ardından üçüncü etabının proje çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir yandan da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine kadar devam eden İskele Sahil Yolu Projemiz var. Bölgenin en büyük millet bahçesi olacak ‘Tuşba Millet Bahçesi’ projemiz de Van Gölü sahilinde yapılacak. Denizin insanlığa sunduğu nimetlerden yararlanan Van’ımız ve Tuşba’mızda denizciliğin daha da gelişmesini arzu ediyor ve tüm halkımızın ‘1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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