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Başkan Akman’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 07.04.2020 14:54 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs salgını ile mücadele nedeniyle sıkıntılı günler yaşandığını söyleyen Başkan Akman, sorun küresel ancak mücadelenin ulusal olduğunu ifade etti.

Başkan Akman’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs salgını ile mücadele nedeniyle sıkıntılı günler yaşandığını söyleyen Başkan Akman, sorun küresel ancak mücadelenin ulusal olduğunu ifade etti. Başkan Akman, “Ülkemiz, bu anlamda bir milli mücadele veriyor. Ülke olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir süreçten geçerken, devletimiz halkımızın sağlığı için her türlü tedbiri alıyor. Biz de Tuşba Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla halkımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bugünleri de geride bırakarak güzel günleri hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Bunun için halkımızdan evde kalmalarını ve açıklanan kurallara riayet etmelerini istiyoruz” dedi.
Samimi duygularla edilen dua ve yakarışların kabul edildiği bu ulvi ve müstesna gecenin iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını da çizen Başkan Akman, “İnsanlığın kurtuluşu, İslam âlemi ve ülkemizin sağlığı, huzuru için bol bol dua edelim. Millet olarak mücadelemizi sabırla verelim, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim. Bu gece aynı zamanda yaklaşmakta olan Ramazan ayının müjdecisidir. Allah’ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat Gecesi’nin; milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyor” şeklinde konuştu.

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