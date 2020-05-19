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Başkan Akman’dan ‘Kadir Gecesi’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 19.05.2020 14:25 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi’nin tüm İslam alemine iyilik ve güzellikler getirmesini diledi.Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bu yıl yaşanan korona virüs salgını nedeniyle geçmiş yıllarda olduğu gibi bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşmuş olmanın heyecanı ve sevincini tam olarak yaşayamadıklarını ifade etti.

Başkan Akman’dan ‘Kadir Gecesi’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi’nin tüm İslam alemine iyilik ve güzellikler getirmesini diledi.
Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bu yıl yaşanan korona virüs salgını nedeniyle geçmiş yıllarda olduğu gibi bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşmuş olmanın heyecanı ve sevincini tam olarak yaşayamadıklarını ifade etti. Tutulan oruçların, yapılan ibadet ve yardımların Kadir Gecesi ile zirveye ulaştığını kaydeden Başkan Akman, “Kadir Gecesi, sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmak için bu gece insanlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede camilerimiz kapalı olduğu için ibadetlerimizi evlerimizde yapalım. Hem kendimizin hem de sevdiklerimizin sağlığı için açıklanan kuralların dışına çıkmayalım. İnsanlığın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan korona virüs salgınından kurtulması için bol bol dua edelim” dedi.
“Biz bu gece de ellerimizi Allah’a açarak; ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyelim” diyen Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin ve İslam Alemi’nin mübarek Kadir Gecesi’ni en içten dileklerimle tebrik eder, ülkemize ve tüm insanlığa barış, sağlık ve esenlikler getirmesi temennisiyle saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.

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