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Başkan Akman’ın Mevlid Kandili mesajı

VAN HABERLERİ  | 28.10.2020 17:13 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili’ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Akman, Peygamber Efendimizin doğumunun insanlık tarihinin akışını değiştirdiğini söyledi.

Başkan Akman’ın Mevlid Kandili mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili’ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Akman, Peygamber Efendimizin doğumunun insanlık tarihinin akışını değiştirdiğini söyledi. Başkan Akman, “Peygamber Efendimizin hayatında ve öğütlerinde bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel bir örnek vardır. Her açıdan buhran içinde kıvranan insanlığa verdiği mesajlarla çıkış yolunu gösteren Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.), maddi ve manevi sıkıntılarla boğuşan günümüz dünyasına da kurtuluş reçetesini sunmaktadır. Bu mübarek gecelerin O’nu ve hayatını anlamak için erişilmez fırsatlar olduğunu biliyoruz” dedi.
“Böyle mübarek günlerde beraberce devletimizin yetkili organlarının ilan ettikleri tedbirlere uymak hepimizin en temel görevi olmalıdır” diyen Başkan Akman, yeni tip korona virüsten korunmanın en önemli yolunun maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaktan geçtiğini vurguladı. Başkan Akman, “Bu mübarek gece vesilesiyle milletimize hatırlatmak istediğim bir diğer husus, küresel bir tehlikeye dönüşen ve henüz tedavisi bulunmadığı için binlerce kişinin ölümüne sebep olan korona virüs salgınına karşı hep birlikte mücadele etmek gerekmektedir. Bu yüzden Müslümanların ibadet ederken de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerekir” ifadelerini kullandı.
Mevlid gecesinin İslam dünyası ve tüm insanlığın içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olmasını dileyen Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin mübarek Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor, bu gecenin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan diyorum” şeklinde konuştu.

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