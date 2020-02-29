Başkan Aktaş’tan sağduyu çağrısı

Anadolu Avrasya Gazi Şehit Aileleri Muş Şube Başkanı Emrullah Aktaş, rejim unsurları tarafından Mehmetçiğe yapılan saldırı sonrası sağduyu çağrısında bulunarak, “Halkımızdan istirhamımız şudur ki içimiz yanıyor ama içten ve dıştan bizleri yıpratmaya çalışan kötü niyetli kişilere karşı bir olalım, tek olalım ve özellikle sosyal medyada dolaşan kirli bilgilere itibar etmeyelim” dedi.

Anadolu Avrasya Gazi Şehit Aileleri Muş Şube Başkanı Emrullah Aktaş, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyük ve bin yıllık tarihe sahip güçlü bir devlet olduğunu söyledi. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Aktaş, “İdlib’de rejim unsurlarının saldırısı sonucunda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerlerimizin şehit ve gazi olduklarını üzülerek takip ettik. Muş şehit aileleri ve gazileri olarak toplumumuzdan bir istirhamımız var. Devletimiz binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bir devlet. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan köklü bir kuruluş” dedi.

“Devletimiz büyük devlet”

Vatandaşların sağduyulu olması çağrısında bulunan Aktaş, “Halkımızdan istirhamımız şudur ki; içten ve dıştan bizleri yıpratmaya çalışan kötü niyetli kişilere karşı bir olalım, tek olalım ve özellikle sosyal medyada dolaşan kirli bilgilere itibar etmeyelim. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa, ailelerine ve TSK’ya başsağlığı diliyorum” dedi

