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Başkan Aktürk: “Sevgimize her zaman sevgi ile karşılık veren ve menfaat gütmeyen hayvanlar, bizler için büyük bir nimettir”

ERZİNCAN HABERLERİ  | 04.10.2020 16:06 | Son Güncelleme

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Sevgimize her zaman sevgi ile karşılık veren ve menfaat gütmeyen hayvanlar, bizler için büyük bir nimettir” dedi.Başkan Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Doğayı bizimle paylaşan sevimli dostların yaşama haklarının güvence altına alınması ve mutluluklarının devamının sağlanması hususunda herkes görevlerini samimiyetle yerine getirmeli ve sorumlu davranmalıdır.Hayvanları korumak, kollamak, beslemek, tedavi ettirmek, sevmek; insanların görev ve sorumlulukları arasındadır.

Başkan Aktürk: “Sevgimize her zaman sevgi ile karşılık veren ve menfaat gütmeyen hayvanlar, bizler için büyük bir nimettir”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Sevgimize her zaman sevgi ile karşılık veren ve menfaat gütmeyen hayvanlar, bizler için büyük bir nimettir” dedi.
Başkan Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Doğayı bizimle paylaşan sevimli dostların yaşama haklarının güvence altına alınması ve mutluluklarının devamının sağlanması hususunda herkes görevlerini samimiyetle yerine getirmeli ve sorumlu davranmalıdır.
Hayvanları korumak, kollamak, beslemek, tedavi ettirmek, sevmek; insanların görev ve sorumlulukları arasındadır. Onların mutluluğunun dünyamıza ve de bizim mutluluğumuza katkı sağlayacağını asla unutmamalıyız. Hayvan sevgisi; insanlardaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve merhamet gibi duyguları geliştirir, insanları birbirine yaklaştırır. Bizlere düşen ve yakışan hayvanlara karşı sevgi ve şefkat duygularını canlı tutmak, onları korumak ve hayvan haklarına saygı duyulmasını sağlamak olmalıdır. Ülkemizde hayvan sevgisi ve onların yaşam hakları evrensel değerler ölçüsünde değer görmemektedir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu ihtiyaçları karışlamakta uzaktır; tüm hayvanları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
Bir canlıya karşı uygulanan şiddet ve kötü muamelenin son bulduğu bir dünya umuduyla; 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyoruz.”

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Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
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