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Başkan Ali Kaya: "Birlik ve beraberlikten kuvvet doğar"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.02.2020 13:39 | Son Güncelleme

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin istişare toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.Toplantıya, Halil İbrahim Yılmaz El Sanatları Merkezi Kadın Sanatçıları, Kütahya Girişimci ve Sanatçı Kadınlar Derneği’nden (KÜGİKAD) katılan kadın sanatçılar ve küçük girişimciler, peyzaj mimarları, avukatlar, Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi sanatçıları, çini sanatçıları çeşitli derneklerde eserlerini üreten sanatçılar katıldı.Bir çok başarılı etkinliğini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya, "Birlikte ve beraberlikten kuvvet doğar.

Başkan Ali Kaya: "Birlik ve beraberlikten kuvvet doğar"

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin istişare toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.
Toplantıya, Halil İbrahim Yılmaz El Sanatları Merkezi Kadın Sanatçıları, Kütahya Girişimci ve Sanatçı Kadınlar Derneği’nden (KÜGİKAD) katılan kadın sanatçılar ve küçük girişimciler, peyzaj mimarları, avukatlar, Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi sanatçıları, çini sanatçıları çeşitli derneklerde eserlerini üreten sanatçılar katıldı.
Bir çok başarılı etkinliğini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya, "Birlikte ve beraberlikten kuvvet doğar. Bir olduğumuz sürece daha bir çok başarılı organizasyonlara imza atacağız" şeklinde konuştu.
Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Cemile Gül, toplumda kadının her şeyden önce birleştirici bir misyonu olduğunu ifade etti.
Kütahya’da bütün kesimlerin kucaklanacağı etkinliklerin yapılması gerektiğini ifade ederek sözlerine devam eden Gül, “Daha güzel daha yaşanılır bir Kütahya için şehrimizde yaşayan tüm kadınlar olarak birleşelim. Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak herkesi her kesimi kucaklayacak şekilde yararlı etkinlikler yapalım. Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık ve belediyemizin tüm birimleri çalışanlarıyla birlikte güzel işlere imza atıyorlar. Bize de gereken desteği veriyorlar” diye konuştu.

Başkan Ali Kaya:

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