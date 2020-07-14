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Başkan Ali Özkan’dan 15 Temmuz mesajı

BURSA HABERLERİ  | 14.07.2020 11:55 | Son Güncelleme

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ali Özkan’dan 15 Temmuz mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özkan, 15 Temmuz 2016 günü hain FETÖ yapılanmasının milli irademize, ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı alçakça bir darbe girişiminde bulunduğunu anımsatarak, milletimizin Çanakkale ruhuyla yazdığı kahramanlık destanının asla unutulmayacağını, ilelebet yaşatılacağını söyledi.
15 Temmuz 2016’da ülkemize, milletimize ve demokrasimize karşı haince darbe girişiminin yaşandığını anımsatan Başkan Özkan, “15 Temmuz 2016 günü, hain FETÖ yapılanması milli irademize, ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı alçakça bir darbe girişiminde bulunmuştur. Ancak aziz Türk milleti, tıpkı İstiklal mücadelesinde olduğu gibi vatan aşkının en güzel örneklerinden birini daha sergilemiş ve genç-yaşlı, kadın-erkek demeden, topyekûn bir mücadele ortaya koyarak, bu girişimi bertaraf etmiştir. Milli birliğimizi ve demokrasimizi hedef alan bu hain kalkışmaya karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla canları pahasına meydanlara akın eden yüce Türk milleti, her zaman olduğu gibi vatan uğruna kararlı bir duruş sergilemiştir. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen girişime geçit vermeyen Türk milleti, Çanakkale ruhuyla günlerce meydanlarda demokrasi nöbeti tutarak, demokrasimize, ülkemize, milletimize kast eden darbecilere en güzel cevabı vermiştir. Milletimizin yazdığı bu büyük kahramanlık destanı asla unutulmayacak, ilelebet yaşatılacaktır” dedi.
“Milletimiz, hür ve bağımsız yaşama azmini ilelebet sürdürecektir”
“Birlik ve beraberlik içinde, devletimizi yüzyıllardır sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur” diyen Başkan Ali Özkan, ülkemizin birliğine, dirliğine, bölünmez bütünlüğüne gözünü diken hainlere karşı, aziz milletimizin milli birlik ve beraberlik şuuruyla, hür ve bağımsız yaşama azmini ilelebet sürdüreceğini kaydetti.
Başkan Özkan, “15 Temmuz’da meydanı darbecilere bırakmayan, tüm dünyanın tanık olduğu olağan üstü bir kahramanlık destanına imza atarak tarih yazan şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

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