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Başkan Alim Işık: "Dev yatırım Kütahya’ya hayırlı olsun"

29.01.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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Başkan Alim Işık: "Dev yatırım Kütahya’ya hayırlı olsun"

Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol içeriği hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Prof.

Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol içeriği hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ’protokolün ve yatırımın hayırlı’ olmasını diledi.
Başkan Işık, belediyenin Yoncalı Şifa Kent Projesi kapsamında yapılması planlanan spor tesislerin kamu kaynakları ile yapılacağını ifade etti.
Kütahya Belediyesi’nin Yoncalı Şifa Kent Projesi’nde yer alan spor tesislerinin yapılacağı alanın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili imzalanan protokol içeriği hakkında bilgiler veren Başkan Işık, tesislerin 300 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi. Başkan Işık, “Kütahya Belediyesi Yoncalı Şifa Kent Projesi kapsamında, göreve geldiğimiz günden bu yana ciddi çalışmalarımız oldu. Daha önce de kamuoyu ile paylaştığımız şekli ile toplam 200 dekarlık bir alanda 11 parselin Kütahya Belediyesi adına tapu tescili yaptıktan sonra, Şifa Kent Projemiz kapsamında özellikle futbol takımlarının antrenman yapabilecekleri sahalara dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalarımız başlattık. Bu arada Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ASKF) daha önceden yaptığı projeden de yola çıkarak söz konusu parsellerden birinin 25 dekar toplam alanda bir nizami iki tane de antrenman sahası olmak üzere 3 çim saha yapımı konusunda çalışmalarımız başladı” dedi.

"VALİMİZİN TEKLİFİ İLE TAHSİS GÜNDEMİMİZE GELDİ"
Kütahya Valisi Ali Çelik’in teklifi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün projeyi değerlendirmesi gündeme geldiğini hatırlatan Başkan Işık, “Valimizin teklifi doğrultusunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz aracılığıyla, söz konusu projenin değerlendirilmesi için arazilerin tahsisi gündemimize geldi. Bu tahsis ile ilgili çalışmalarımız komisyon ve meclis çalışmaları şeklinde devam ederek, meclisin onayı ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze 25 yıl süre ile tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Valimizin girişimleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız bütçesinden kaynak ayrılarak söz konusu sahaya spor tesislerinin yapılması ile ilgili ihale süreci başlatıldı. 19 Ocak 2021 tarihi itibariyle ihale yapıldı” diye konuştu.

"25 YIL SÜRELİĞİNE TAHSİS YAPILDI"
Başkan Işık, imzalanan protokol gereğince bahsi geçen tesislerin yapılacağı 25 bin metrekarelik taşınmazın 25 yıllığına tahsisi yapıldığını söyledi. Başkan Işık, “28 Ocak 2021 tarihi itibariyle Kütahya Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kütahya Valiliği arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında çalışmaların devamı başlatılmış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Protokolün esası söz konusu bölgede, Yoncalı Mahallemizde 440 ada, 1 parseldeki 25 bin 101 metrekarelik taşınmazın, 25 yıl süre ile belirlenen imar şartlarında spor tesisi yapılmak üzere spor müdürlüğümüze tahsis edilmesi ve projenin yapılması içeriklidir” dedi.

"KAMUOYUNU DOĞRU BİLGİLENDİRMEK GERKİYOR"
Başkan Işık, yapılan haberlerde Kütahya Belediyesinin adının geçmediğini, ancak kamuoyuna doğru bilgilendirme yapılması gerektiğini söyledi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Medyaya yansıyan ancak, Kütahya Belediyesi’nin adının dahi geçmediği bazı yayınların doğru bilgilendirme ile kamuoyuna açıklama gereği ihtiyacı ortaya çıktı. Emeği geçenler teşekkür ederek, şehrimizin böyle bir yatırıma kavuşmasından inanıyorum ki herkes istifade edecektir. Tahsis ettiğimiz alanın bugünkü rayiç bedeli 6 milyon TL civarındadır. Üzerine de bu rakama yakın miktarda yatırım yapılıp 15 milyon TL’lik yatırımı şehrimize kazandırmış olacağız. Söz konusu tesisler Kütahya Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında Kütahya’ya kazandırılacak tesislerdir. Valimize teşekkür ediyorum. Tesisler en geç 300 gün içinde Kütahya’ya kazandırılmış olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Alim Işık:

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