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Başkan Altay: "Anadolu insanı zorda kalanın yanındadır"

KONYA HABERLERİ  | 22.12.2020 13:39 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu ve Konya’da yaşayan göçmenlerle bir araya gelerek, “Bu toprakların adı Anadolu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu ve Konya’da yaşayan göçmenlerle bir araya gelerek, “Bu toprakların adı Anadolu. İnsanımız kim zorda kalmışsa, kapıyı çalmışsa; buyur etmeyi, misafir etmeyi kendine bir sorumluluk bilmiştir” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu ve Konya’da yaşayan göçmenlerle bir araya geldi. Ziyaret nedeniyle teşekkür eden Başkan Altay, “Bu toprakların adı Anadolu. İnsanımız kim zorda kalmışsa, kapıyı çalmışsa; buyur etmeyi, misafir etmeyi kendine bir sorumluluk bilmiş. Devletimiz bu konuda aynı hassasiyetle görev yapıyor. Sizlerin daha iyi bir geleceğe kavuşmanız için elimizden geleni yapıyoruz. Konya’da bu manada çokça mülteci barınıyor ama şehir hayatında bir sorun oluşturmuyor. Bu da önemli bir kriter. İnşallah göçmen çocuklarımız, daha güzel bir dünyaya kavuşurlar. Bunun içinde hep birlikte gayret sarf ediyoruz. İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz koordinasyon konusunda ciddi bir çalışma yürütüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu ve Konya’da yaşayan Kazakistan, Uganda ve Suriye uyruklu göçmenler, misafirperverliğinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.

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