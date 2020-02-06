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Başkan Altay: “Ereğli’de yatırımlarımız hız kesmedi”

KONYA HABERLERİ  | 06.02.2020 17:11 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Altay, bugüne kadar Ereğli’ye Büyükşehir Belediyesi olarak 170 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini, yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
Başkan Altay, Ereğli ziyaretine geçtiğimiz aylarda çıkan yangında zarar gören bisküvi fabrikasını ziyaret ederek başladı. Yangın hakkında fabrika sahibi Abdurrahman Zade’den bilgi alan Başkan Altay, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından Rüstem Paşa Kervansarayındaki Büyükşehir Belediyesi Millet Kırathaanesini ziyaret ederek kıraathanedeki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Altay, esnaf ziyaretlerinde de bulunarak Ereğli esnafına hayırlı işler diledi. Daha sonra AK Parti İlçe Teşkilatında partililerle görüşen Başkan Altay, bugüne kadar Ereğli’ye Büyükşehir Belediyesi olarak 170 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini, yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, özellikle alt yapı konusunda bütün ihtiyaçlarını çözme konusunda ciddi bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi. 2020 yılı yatırım programında Ereğli’ye yapacakları yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Altay, “Biz herkesin belediye başkanıyız. Rozetimizi çıkarıp herkese hizmet ediyoruz. Ereğli çok daha güzel şeyler hak ediyor. Şuna emin olabilirsiniz. Büyükşehir olarak her konuda hizmet açığını kapatmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun da Ereğli’ye gösterdiği ilgi ve hassasiyetinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.

Başkan Altay muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki muhtarlara yönelik verilen ilk yardım ve deprem eğitimi programında Ereğli, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar muhtarlarıyla bir araya geldi. Elazığ depremi ile Van’da çığ faciasında hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Başkan Altay, “Eğitimlerle yapmaya çalıştığımız şey bir bilinç oluşturmak. Belediye başkanları şehrin, muhtarlar da mahallelerinin şehr’ül eminleridir. Onun için arkadaşlarımız afetlerle ilgili ilk yardımla ilgili bilgilendirme yapıyor. Afet anında yapılacak müdahaleler hayat kurtarıyor. Umuyorum ki, bu eğitimler faydalı olur. Bu eğitimlerin bir amacı da bir araya gelerek istişare etmek. Muhtarlarımızla belediyelerimiz arasında iletişimi güçlendirmek” dedi.
Başkan Altay, “Vatandaşlarımız bize güvenerek oy verdi. Cumhurbaşkanımız güvenerek bizi aday gösterdi. Bizim de görevimiz Konya’ya hizmet etmek. Bu konuda da en büyük destekçilerimiz muhtarlarımız. Sizlerle de istişare etmeyi önemsiyoruz. Desteğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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