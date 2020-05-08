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Başkan Altay esnaf odalarının başkanlarıyla toplantı yaptı

KONYA HABERLERİ  | 08.05.2020 12:38 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ile birlikte ilçelerdeki esnaf odalarının başkanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ile birlikte ilçelerdeki esnaf odalarının başkanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Maske takılan, el hijyenine dikkat edilen, sosyal mesafenin korunduğu ama ticaret hayatının devam ettiği yeni bir döneme girildiğini kaydeden Başkan Altay, esnaflara yapılan destekleri anlattı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (KONESOB) bağlı ilçelerdeki esnaf odalarının başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geldi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle tüm dünyanın çok sıkıntılı zamanlardan geçtiğini, dünyanın süper güçleri diye ifade edilen ülkelerin virüs karşısında çaresiz kaldığını ifade eden Başkan Altay, Türkiye’nin bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 18 yılda sağlıkta geldiği noktayı tüm dünyanın gördüğünü söyledi.

“Kontrollü sosyal hayat dönemine geçiyoruz”
İlk sürecin geride kaldığını, bundan sonra kontrollü sosyal hayat dönemine geçildiğini kaydeden Başkan Altay, “Birçok esnafımızın iş yerleri kapalıydı. Berberler ve kuaförlerden başlayarak 11 Mayıs itibariyle bir açılma dönemi başladı. İnşallah bayramdan sonra durumların biraz daha normalleşmesini bekliyoruz. Ama normalden kastımız eski hayata dönüş değil. Maske taktığımız, el hijyenine dikkat ettiğimiz, sosyal mesafeyi koruduğumuz ama ticaret hayatının da devam ettiği yeni bir döneme hazırlanmamız gerekiyor. Bunun için hepimizin yapması gereken hükümetimizin ilan ettiği kurullara uymak” dedi.

“Sürecin başında gerekli tedbirleri aldık”
“Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte gerekli tedbirleri almak için başından beri ilgililerle istişare halindeyiz” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Altay, “Muharrem Karabacak başkanımızla başından beri süreci birlikte yönetiyoruz. Süreç başladığından beri bazı tedbirler aldık. Birincisi ve en önemlisi belediye mülklerinden kira almama kararı aldık. Gönül ister ki tüm iş yeri sahipleri bu kurala uysun. İkinci olarak hem su fiyatlarımızı 2019 rakamlarına geri çektik hem de iş yeri kapatılan esnaflarımızın evlerinde, diğer esnaflarımızın da iş yerinde kullandıkları suyu iki ay ücretsiz hale getirdik. Şimdi berberler ve kuaförler için şu anda dezenfeksiyon çalışmalarını dükkanlarında gerçekleştiriyoruz. Ayrıca her iş yeri için iki siperlikli maske ve 20’şer adet maskeyi de kendilerine ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta Esnaf Odaları Birliğimize esnaf sayısı kadar 55 bin maskeyi de teslim ettik” ifadelerini kullandı.
Başkan Altay, “Bugüne kadar devletine, milletine karşı sorumluluğunu yerine getirmiş ve günlük kazancıyla hem kendisine hem ailesine bakmış insanlar iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Onun için bugün hükümetimizin, belediyemizin onların yanında olduğunu ve güçlü bir ülkeye sahip olduğumuzu hissettirme zamanı. Bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

“Büyükşehir bizi hiç yalnız bırakmadı”
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ise, “Bu süreçte Büyükşehir Belediyemiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Konya farkındalığını Esnaf Odaları Birliğimizle birlikte daha güçlü hale getirdik. Ahilik kültürü bizim için önemli. Biz de bu süreçte birçok iş yerimizi kapattık. Sizin yapmış olduğunuz sosyal yardımlar, odalarımızın özverisi ve özellikle de esnaf ve sanatkarımızın durumları göz önüne alındığında yapılan yardımlar ciddi bir fayda sağlamış durumda” diyerek Başkan Altay’a teşekkür etti. Toplantıda oda başkanları da korona virüse karşı aldıkları tedbirler hakkında bilgi verdi.

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