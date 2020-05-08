Başkan Altay esnaf odalarının başkanlarıyla toplantı yaptı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ile birlikte ilçelerdeki esnaf odalarının başkanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Maske takılan, el hijyenine dikkat edilen, sosyal mesafenin korunduğu ama ticaret hayatının devam ettiği yeni bir döneme girildiğini kaydeden Başkan Altay, esnaflara yapılan destekleri anlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (KONESOB) bağlı ilçelerdeki esnaf odalarının başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geldi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle tüm dünyanın çok sıkıntılı zamanlardan geçtiğini, dünyanın süper güçleri diye ifade edilen ülkelerin virüs karşısında çaresiz kaldığını ifade eden Başkan Altay, Türkiye’nin bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 18 yılda sağlıkta geldiği noktayı tüm dünyanın gördüğünü söyledi.

“Kontrollü sosyal hayat dönemine geçiyoruz”

İlk sürecin geride kaldığını, bundan sonra kontrollü sosyal hayat dönemine geçildiğini kaydeden Başkan Altay, “Birçok esnafımızın iş yerleri kapalıydı. Berberler ve kuaförlerden başlayarak 11 Mayıs itibariyle bir açılma dönemi başladı. İnşallah bayramdan sonra durumların biraz daha normalleşmesini bekliyoruz. Ama normalden kastımız eski hayata dönüş değil. Maske taktığımız, el hijyenine dikkat ettiğimiz, sosyal mesafeyi koruduğumuz ama ticaret hayatının da devam ettiği yeni bir döneme hazırlanmamız gerekiyor. Bunun için hepimizin yapması gereken hükümetimizin ilan ettiği kurullara uymak” dedi.