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Başkan Altay Pakistan’ın Ankara Büyükelçisini ziyaret etti

KONYA HABERLERİ  | 10.07.2020 12:56 | Son Güncelleme

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi’yi ziyaret etti.UCLG Eş Başkanı, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi’ye iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Altay Pakistan’ın Ankara Büyükelçisini ziyaret etti

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi’yi ziyaret etti.
UCLG Eş Başkanı, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi’ye iade-i ziyarette bulundu. Başkan Altay, iki ülke arasındaki güçlü bağların çok eskiye dayandığını, bu bağların gelişerek devam etmesi için gayret gösterdiklerini söyledi. Konya’nın Türkiye ve dünyadaki belediye birliklerinde etkin bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Altay, başta kardeş şehir Multan olmak üzere Pakistan’daki belediyelerle işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Muhammad Syrus Sajjad Qazi de Türkiye’yi kardeş ülke olarak gördüklerini vurgulayarak, ilişkilerin hem ekonomik yönden hem de sosyal yönden daha da geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Başkan Altay Pakistan’ın Ankara Büyükelçisini ziyaret etti

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