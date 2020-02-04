Başkan Altay, Selçuklu Belediyesi meclis toplantısında Konya yatırımlarını anlattı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı’na katılarak Konya’ya kazandırılması planlanan hizmet ve yatırımlarla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

Selçuklu Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’da katıldı. Toplantıda Başkan Altay, metro, banliyö, Karatay ve Eski Sanayi’nin taşınması, yeni raylı sistemler ve açılacak caddeler başta olmak üzere gündemde yer alan diğer konularla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

"Selçuklu’yu daha güzel bir gelecek bekliyor"

Selçuklu Belediyesi’nin belediyecilik noktasında iyi yönetilen bir belediye olduğuna işaret ederek konuşmasına başlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Belediye Başkanımıza ve meclisimize gösterdikleri, özverili gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Selçuklu’nun çok daha güzel olacağına inancım tam. Daha önce Meram ve Karatay’ı ziyaret etmiştik. Amacımız belirli periyotlarda belediyelerimizi ziyaret ederek meclis üyelerimizle şehrimize yapılan hizmetlerle ilgili bir durum değerlendirmesi yapmak. Mayıs’ta Belediye Başkanlığı görevini devraldığımızdan bu yana neredeyse iki yıl tamamlanmak üzere. İki yıldır Konyamıza yeni işler kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Konya bu dönem inşallah çok güzel işler başaracak. Ama bu dönemin bir güzelliği de çok iyi bir uyum oluştu. Özellikle merkez ilçe belediye başkanlarımızla birlikte karar alabiliyor, istişare ediyor ve sahada uygulayabiliyoruz. Bu da güzel bir bereket oluşturdu. Tabi bizim 31 belediye başkanımızdan hepsiyle birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz. Ama merkezde hem nüfusun kalabalık olması hem de koordinasyonun iyi olması açısından bu çok önemli. Bu durum şehirde önemli bir hava oluşturdu. Bunda tüm arkadaşlarımızın katkısı var. Başta Selçuklu Belediye Başkanımız olmak üzere bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.