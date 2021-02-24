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Başkan Altay: "Vaka sayılarını düşürmek için hep birlikte güçlü bir adım atalım”

24.02.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Başkan Altay: "Vaka sayılarını düşürmek için hep birlikte güçlü bir adım atalım”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kademeli normalleşme döneminde Konya’nın yüksek riskli grupta bulunduğunu belirterek, Konyalıları maske, mesafe, temizlik kuralları konusunda daha dikkatli olmaya davet etti.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 1 Mart’tan itibaren geçilecek kademeli normalleşme dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kademeli normalleşme döneminde Konya’nın yüksek riskli grupta bulunduğunu belirterek, Konyalıları maske, mesafe, temizlik kuralları konusunda daha dikkatli olmaya davet etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 1 Mart’tan itibaren geçilecek kademeli normalleşme dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Artık pandemide yeni bir safhaya geçildiğini kaydeden Başkan Altay, “Sağlık Bakanlığımız şehirlerimizi 4 ana kademeye ayırıyor. Bu kademeler düşük, orta, yüksek ve aşırı yüksek riskli olarak ayrılıyor. Konya olarak çok kritik bir seviyedeyiz. Maalesef vaka sayılarımız hala yüksek ve risk olarak yüksek grupta bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi pandemiden dolayı bazı iş yerlerimiz kapalı. Çocuklarımız okullarına gidemiyor. Bir an önce normal hayata dönmek için, iş yerlerimizi açabilmek için, çocuklarımızın okullarına kavuşabilmesi için vaka sayılarının düşmesi gerekiyor” diye konuştu.
Bu konuda tüm Konyalılara seslenen Başkan Altay, “Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Kalabalık ortamlardan uzak duralım, aile görüşmelerinden fedakarlık edelim. Çünkü sıkıntı yaşayan esnafımız bir an önce iş yerlerini açmak istiyor. Hayatın normal akışına dönmesi için tüm Konyalılar olarak hep birlikte bu süreci atlatalım. Biraz daha sabredelim. Hepimiz çok yorulduk, zorlandık, sıkıntı yaşıyoruz ama artık son düzlükteyiz. Konya’nın bir an önce vaka sayılarında normal seviyeye düşmesi gerekiyor. Şehrimiz için, bu şehirde yaşayan insanlar için hep birlikte daha güçlü bir adım atmamız lazım. Bunu başaracağız inşallah” dedi.

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