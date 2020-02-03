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Başkan Altıkulaç, Devrekani’ye ‘yatırım yapın’ çağrısında bulundu

KASTAMONU HABERLERİ  | 03.02.2020 15:36 | Son Güncelleme

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, İstanbul’da faaliyet gösteren Devrekanili dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, İstanbul’da faaliyet gösteren Devrekanili dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkan Altıkulaç, burada Devrekani’ye yatırım yapmaları çağrısında bulundu.
Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, en büyük 4. Turizm Fuarı olan ve 30 Ocak-02 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen EMİTT 2020 Fuarına Devrekani ilçesinin tanıtımını yapmak üzere katıldı.
Başkan Engin Altıkulaç, fuarın açılışının akabinde Devrekani Dernek Federasyonunda Devrekanili vatandaşlarla bir araya gelerek Devrekani Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Özellikle Devrekani ilçesinde kurulacak olan Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık Bölgesi ve Devrekani’ye kazandırılması planlanan Kapalı ve Isıtmalı Yöresel Ürün Pazarı hakkında bilgiler veren Başkan Altıkulaç, “Hemşehrilerimize ilçemiz yatırım yapmaları konusunda davette bulunuyoruz. Belediyemize ait bulunan ve şu an kullanılmayan toplam bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip eskiden Çuval Fabrikası olarak kullanılan yere yatırım yapıldığı taktirde her türlü kolaylığı sağlayacağımızın bilinmesini isterim” dedi.
Toplantının ardından Devrekani Belediye Başkanı Altıkulaç, misafirperverliğinden dolayı Devrekani Dernekler Federasyonu Levent Kaya’ya ve Yönetim Kurulu Üyelerine ayrıca toplantıya katılan Devrekanili vatandaşlara teşekkür etti.
Ayrıca Başkan Altıkulaç, ardından KASDER Esenler Derneği Başkanı Orhan Küllüoğlu’nu, Sultanahmet Sofrasını ve Ay-Yapı Sahibi Kader Ay’ı işyerlerinde ziyaret etti.
Bu ziyaretlerin ardından Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Tekirdağ’da bulunan Tüm Kastamonulular Derneğini (Tekirdağ Tüm Kasder) ve Tekirdağ’da işyeri bulunan Devrekanili iş adamlarını da ziyaret etti.
Başkan Altıkulaç, Tekirdağ Tüm Kastamonulular Derneği Başkanı Rasim Gürsoy’a ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

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