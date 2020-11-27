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Başkan Altıkulaç, kan bağışında bulundu

KASTAMONU HABERLERİ  | 27.11.2020 16:15 | Son Güncelleme

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.Korona virüs ile mücadele edildiği şu günlerde Türk Kızılayı tarafından kan stoklarının azaldığının açıklanması üzerine Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç duyarsız kalmadı.

Başkan Altıkulaç, kan bağışında bulundu

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.
Korona virüs ile mücadele edildiği şu günlerde Türk Kızılayı tarafından kan stoklarının azaldığının açıklanması üzerine Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç duyarsız kalmadı. Başkan Altıkulaç, ilçede Türk Kızılayı tarafından kan bağışı toplayan Kan Toplama aracını ziyaret etti. Ziyarette kan bağışında da bulunan Başkan Altıkulaç, “Dünyamız ve ülkemiz olarak içerisinde bulunduğumuz şu zor günlerimizde Türk Kızılayına kan bağışında bulunarak birçok kişinin hayatını kurtarabiliriz. Bugün Kızılay ekiplerimizce ilçemiz Cumhuriyet Meydanında kan bağışı kampanyası düzenlenmiştir. Tüm hemşerilerinden kan vermelerinde sakınca olmayanların kan bağışına destek olmalarını istirham ediyorum” dedi.

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