Başkan Altınok Öğretmenler Gününü kutladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Öğretmenlik mesleğinin temelinde sevgi, emek, fedakarlık var. Her birimizi bir öğretmen yetiştirdi. Hepimizin üzerinde emekleri, sevgileri ve çabaları var. Bu nedenle öğretmenlerimize tek bir gün değil her gün değer vermeli, onlara olan sevgi ve saygımızı daima yüreğimizde hissetmeliyiz” dedi.

Başkan Turgut Altınok, devletlerin gelişmesinde ve kalkınmasında öğretmenlerin kilit rol üstlendiğini de hatırlatarak şunları söyledi:

“Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ilk ayetin oku olduğunu, sevgili peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) ‘İlim Çin’de de olsa gidip alınız’ hadisini, Hz. Ali’nin ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözünü dikkate aldığımızda ilmin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bize ilmi ve bilimi harf harf, hece hece anlatan öğretmenlerimizin ne kadar önemli bir görevi ifa ettiğini de bu anlamda idrak etmiş oluyoruz. Özellikle kız çocuklarımızın okutulması noktasında nefer olan öğretmenlerimiz, kadınlarımızın ve annelerimizin cahil kalmaması noktasında toplumumuzun lokomotifi olarak görev yapıyorlar. Ülkemizin ücra köşelerinde eğitim meşalesini yakan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyorum. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgın hastalığı nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren öğretmenlerimizin bir an önce öğrencilerine kavuşmalarını Yüce Rabbim’den dileyerek tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum. ‘Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ diyen Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehit olan öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.”