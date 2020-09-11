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Başkan Altınsoy, Aksaray halkını kongreye davet etti

AKSARAY HABERLERİ  | 11.09.2020 15:38 | Son Güncelleme

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, yarın gerçekleşecek olan Merkez İlçe 7.

Başkan Altınsoy, Aksaray halkını kongreye davet etti

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, yarın gerçekleşecek olan Merkez İlçe 7. Olağan Kongrelerine tüm Aksaray halkını davet etti.
‘Aksaray için inandığın yolda yürü’ sloganı ile 7. olağan kongreye gideceklerini belirten Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Merkez ilçe kongresinin 12 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de Kılıçarslan Parkı Pramit Cafe Kır düğün salonunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştireceklerini bildirdi. Yenilenmiş kadrolar ile hedeflerine ulaşmak için hep beraber çok çalışacaklarını ifade eden Başkan Altınsoy, “AK Parti, Türkiye’ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içerisinde Merkez İlçe kongremizi yapacağız. Bu güne kadar girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti, ilerlemeyi, yenilenmeyi teminat altına almıştır. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bu günden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğimiz 7. olağan kongremize tüm teşkilat mensuplarımızı ve tüm vatandaşlarımızı bizimle beraber bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. İnandığımız bu kutlu dava yolunda, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde memleketimiz, milletimiz ve şehrimiz için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz demeden durmaksızın birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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