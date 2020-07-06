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Başkan Altınsoy: “Sadece seçimden seçime değil her zaman milletimizin yanındayız”

AKSARAY HABERLERİ  | 06.07.2020 13:32 | Son Güncelleme

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy esnaf ve vatandaşlarla buluşmalarını sürdürürken, görüşmelerde yaptığı açıklamada, “Sadece seçimden seçime değil her zaman milletimizin yanındayız” dedi.AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın ardından Aksaray’a geldi.

Başkan Altınsoy: “Sadece seçimden seçime değil her zaman milletimizin yanındayız”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy esnaf ve vatandaşlarla buluşmalarını sürdürürken, görüşmelerde yaptığı açıklamada, “Sadece seçimden seçime değil her zaman milletimizin yanındayız” dedi.
AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın ardından Aksaray’a geldi. Aksaray’da esnaf ve vatandaşları gezerek görüşmelerde bulunan Başkan Altınsoy, “Bizler bu kutlu yola çıktığımız ilk günden bugüne AK Parti olarak her zaman sahada ve vatandaşlarımızla iç içe olma geleneğimiz sürdürüyoruz. Biz sadece seçimden seçime sahaya çıkıp vatandaşın ve esnafın halini ve hatırını soran bir parti değiliz. Her zaman milletiyle iç içe, gönül gönüle olan AK Parti halkın arasında, halkla birlikte Türkiye’nin emin adımlarla 2023 hedeflerine ilerlemesini amaçlayan bir partidir. Biz milletimiz ile olan gönül bağımızı koparmadan her fırsatta bir araya gelmeye gayret ediyor, talepleri kendilerinden dinlemeye özen gösteriyoruz. Gittiğimiz her ortamda halkımızın teveccühü de bizlere ayrı bir güç veriyor. Bizler de AK partinin temsilcileri olarak halkımızın bu teveccühüne layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Başkan Altınsoy: “Sadece seçimden seçime değil her zaman milletimizin yanındayız”

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Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
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