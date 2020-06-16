YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Başkan Altınsoy tarım arazisi zarar gören çiftçiler ile görüştü

Başkan Altınsoy tarım arazisi zarar gören çiftçiler ile görüştü

AKSARAY HABERLERİ  | 16.06.2020 10:46 | Son Güncelleme

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve beraberindeki heyet Güzelyurt ve Ihlara bölgesinde şiddetli yağış ve doludan dolayı ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.Aksaray’ın Güzelyurt İlçesi ve Ihlara Beldesinde şiddetli yağış ve doludan dolayı ekili alanları zarar gören çiftçileri ziyaret eden AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Ihlara Belediye Başkanı Ahmet Dinç, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ile görüşerek bilgiler aldı.

Başkan Altınsoy tarım arazisi zarar gören çiftçiler ile görüştü

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve beraberindeki heyet Güzelyurt ve Ihlara bölgesinde şiddetli yağış ve doludan dolayı ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Aksaray’ın Güzelyurt İlçesi ve Ihlara Beldesinde şiddetli yağış ve doludan dolayı ekili alanları zarar gören çiftçileri ziyaret eden AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Ihlara Belediye Başkanı Ahmet Dinç, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ile görüşerek bilgiler aldı. Üreticilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Öncelikle afetten dolayı zarar gören tüm hemşerilerime geçmiş olsun. Allah’tan gelene yapacağımız bir şey yok. Ama mağdur olan çiftçilerimizin bu mağduriyetlerini en aza indirmek için bugün buradayız. Çiftçilerimizin dolu yağışından dolayı borç erteleme gibi birçok talepleri var. Bu talepleri ve ürünlerde oluşan zararlar bir rapor halinde gerekli yerlere iletilecek. Milletvekillerimiz başta olmak üzere bizlerde Ankara’da bunun takipçisi olacağız. Ne gerekiyorsa imkanlar dahilinde yapılacak. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır. Elimizden geleni yapmak için bizlerde buradayız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun” dedi.
Kendilerini ziyarete gelen AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy’a ve beraberindeki heyete ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten üreticiler, şiddetli yağış nedeniyle ürünlerinin zarar görmesinden dolayı derin üzüntü yaşadıklarını ancak hükümetin kendilerinin yanında olmasından dolayı acılarının hafiflediğini ifade ettiler.

Başkan Altınsoy tarım arazisi zarar gören çiftçiler ile görüştü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat! Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat!
PARTNER İlk başta anlaşılmıyor! İlk başta anlaşılmıyor!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Aksaray Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:23
Sabah
05:13
Öğle
12:50
İkindi
16:44
Akşam
20:17
Yatsı
21:58

Aksaray Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Emniyet Eczanesi
Merkez
Erol Eczanesi
Merkez
Turgut Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma Töreni

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma Töreni

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.