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Başkan Altınsoy: “Türkiye, AK Parti ile çok değişti, gelişti ve güçlendi”

AKSARAY HABERLERİ  | 18.07.2020 14:48 | Son Güncelleme

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, partisinin 18 yıllık iktidarı döneminde Türkiye’de olduğu gibi Aksaray’da da sayısız yatırım yapıldığını vurguladı.Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan yatırım ve hizmetlerin mukayese edilmesini isteyen Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, savunma sanayi başta olmak üzere eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma kadar her alanda devrim niteliğinde adımlar attığını bildirdi.

Başkan Altınsoy: “Türkiye, AK Parti ile çok değişti, gelişti ve güçlendi”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, partisinin 18 yıllık iktidarı döneminde Türkiye’de olduğu gibi Aksaray’da da sayısız yatırım yapıldığını vurguladı.
Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan yatırım ve hizmetlerin mukayese edilmesini isteyen Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, savunma sanayi başta olmak üzere eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma kadar her alanda devrim niteliğinde adımlar attığını bildirdi. Aksaray halkının, kurulduğu günden bugüne AK Parti davasına çok büyük destek verdiğini anlatan İl Başkan Altınsoy, “Zaten AK Parti’yi milletimiz kurdu ve her seferinde verdiği destekle dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı hep başımızda tuttu. Milletimize ne kadar hizmet etsek azdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti ile çok değişti, çok gelişti, çok güçlendi. Yine bu yolculuk devam edecek eminim, önemli süreçlerden de geçiyoruz” diye konuştu.
Türkiye’nin emin adımlarla 2023’e, Cumhuriyetin 100. yılına büyük eserlerle yürümeye devam edeceğini belirten Altınsoy, milletin kesintisiz desteğinin süreceğine inandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, AK Parti’nin şemsiyesi altında yeni ufuklara doğru yolculuğa devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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