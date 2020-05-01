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Başkan Aras, işçilerin bayramını kutladı

MUĞLA HABERLERİ  | 01.05.2020 17:20 | Son Güncelleme

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sokaklarda çalışan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.Başkan Aras, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla dün, Umurca Mahallesi’nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Konacık Gaz Deresi Mevkii’nde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Cenaze Hizmetleri Birimi ve Peksimet Mahallesi’nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt şantiyesini ziyaret ederek Belediye çalışanları ile bir araya geldi.Bugün de sahaya çıkan Başkan Aras, sokağa çıkma kısıtlamasında Bodrum sokaklarında çalışan işçilere çiçek ve üzerinde Bodrum Belediyesi logosu bulunan, ’1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun yazılı kupa bardak hediye etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sokaklarda çalışan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.
Başkan Aras, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla dün, Umurca Mahallesi’nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Konacık Gaz Deresi Mevkii’nde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Cenaze Hizmetleri Birimi ve Peksimet Mahallesi’nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt şantiyesini ziyaret ederek Belediye çalışanları ile bir araya geldi.
Bugün de sahaya çıkan Başkan Aras, sokağa çıkma kısıtlamasında Bodrum sokaklarında çalışan işçilere çiçek ve üzerinde Bodrum Belediyesi logosu bulunan, ’1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun yazılı kupa bardak hediye etti. Aras, temizlik işçilerine de yardımcı olarak, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ile birlikte çöp kamyonuna bindi. İki noktada çöp konteyneri boşaltarak, konteynerlerin çevresinde süpürgeyle temizlik yapan başkan Aras, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde ot temizliği yapan işçilerin yanına uğradı. Onların da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak kısa süreli sohbet etti. Bölgede bulunan bir marketi de ziyaret eden Başkan Aras, çalışanlara da çiçek vererek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

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Sabah
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Öğle
13:09
İkindi
16:55
Akşam
20:03
Yatsı
21:27

Muğla Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

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Merkez
Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Bodrum
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