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Başkan Aras, yapımı devam eden projeleri tek tek denetledi

MUĞLA HABERLERİ  | 10.06.2020 17:18 | Son Güncelleme

Bodrum’da kaçak ve imara aykırı yapılaşmaya karşı seferberlik başlatan Belediye Başkanı Ahmet Aras, sabah mesaisine, Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle birlikte başladı.Ortakent, Konacık, Gümbet, Akyarlar ve Yakaköy mahallelerinde denetim yapan Başkan Aras ve Yapı Kontrol ekipleri, inşaat faaliyetlerini tamamlayarak iskan aşamasına gelen ve Belediyeye yapı kullanma izin belgesi başvurusunda bulunan şantiyeleri tek tek dolaşarak incelemelerde bulundu.

Bodrum’da kaçak ve imara aykırı yapılaşmaya karşı seferberlik başlatan Belediye Başkanı Ahmet Aras, sabah mesaisine, Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle birlikte başladı.
Ortakent, Konacık, Gümbet, Akyarlar ve Yakaköy mahallelerinde denetim yapan Başkan Aras ve Yapı Kontrol ekipleri, inşaat faaliyetlerini tamamlayarak iskan aşamasına gelen ve Belediyeye yapı kullanma izin belgesi başvurusunda bulunan şantiyeleri tek tek dolaşarak incelemelerde bulundu. Başkan Aras, devam eden yapıların projelerini inceleyerek, projeye aykırı bir imalat olup olmadığını denetledi.
Kaçak ve imara aykırı yapılaşmaya karşı başlattıkları mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum’un her mahallesinde, havadan, denizden ve karadan denetimlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İmara aykırı, doğal güzelliklerimizi bozan, kaçak ve izinsiz her tür yapıya, hangi aşamada olursa olsun müdahale konusunda kararlıyız. İmar iznini almış, bitme noktasına gelmiş ve iskan için Belediyemize müracaatta bulunan projeleri yerinde kontrol ederek, varsa imara aykırılıkların düzeltilmesi konusunda talimatımızı veriyoruz. Bodrumumuzu gelecek nesillere en güzel haliyle bırakacağız” dedi.

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