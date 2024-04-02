YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Başkan Aras’tan ‘Teşekkür Muğlam’ mesajı

Başkan Aras’tan ‘Teşekkür Muğlam’ mesajı

İHA İHA
02.04.2024 11:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan eski Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yüzde 55’lik bir seçim zaferinin ardından Muğlalılara Menteşe’deki Seçim Koordinasyon Merkezinin bulunduğu 3 katlı binayı boydan boya kaplayan mesaj ile teşekkür etti.

Başkan Aras’tan ‘Teşekkür Muğlam’ mesajı

‘Teşekkürler Muğlam’ mesajı ile Muğlalılara teşekkür eden Ahmet Aras, seçim sonrası teşekkür mesajında, “Değerli hemşerilerim, sevgili Muğlalılar. Neredeyse iki ay içerisinde 200’ü aşkın halk buluşması gerçekleştirdik. Her seferinde aynı enerjiyi, aynı mesajı aldık. O mesaj sonunda sandıkta gördük ki, kadınlar, gençler, yaşlılar, emekliler, emekçiler, esnaflar, Muğla’ya gönül veren her bir hemşerimizle el ele çıktığımız bu zafer yürüyüşünün en büyük ve kritik adımını atmış bulunuyoruz. Fakat esas dönüşüm bundan sonra başlayacak. Bize oy veren ya da vermeyen tüm yurttaşlarımızı sevgiyle kucaklayacak ve güçlü Muğla’yı, Dünya Kenti Muğla’yı hep birlikte inşa edeceğiz. Ayrılık, gayrılık yok. Bu seçimi kazanan sadece biz ve belediye başkan adaylarımız değil. Seçimi, Muğla ittifakı kazandı. Sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakâr demokratlar, Muğla ittifakında bir araya geldi. Muğla ittifakı kazandı” dedi.

Başkan Aras’tan ‘Teşekkür Muğlam’ mesajı

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
35 mahalleli ilçenin ilk ve tek kadın muhtarı35 mahalleli ilçenin ilk ve tek kadın muhtarı
Terör propagandası yapan 21 şüpheli yakalandıTerör propagandası yapan 21 şüpheli yakalandı
Silolara sığmayınca toprağa gömülmüştüSilolara sığmayınca toprağa gömülmüştü
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 2 Nisan Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:44
Öğle
13:15
İkindi
16:49
Akşam
19:37
Yatsı
20:53
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.