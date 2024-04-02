Başkan Aras’tan ‘Teşekkür Muğlam’ mesajı

‘Teşekkürler Muğlam’ mesajı ile Muğlalılara teşekkür eden Ahmet Aras, seçim sonrası teşekkür mesajında, “Değerli hemşerilerim, sevgili Muğlalılar. Neredeyse iki ay içerisinde 200’ü aşkın halk buluşması gerçekleştirdik. Her seferinde aynı enerjiyi, aynı mesajı aldık. O mesaj sonunda sandıkta gördük ki, kadınlar, gençler, yaşlılar, emekliler, emekçiler, esnaflar, Muğla’ya gönül veren her bir hemşerimizle el ele çıktığımız bu zafer yürüyüşünün en büyük ve kritik adımını atmış bulunuyoruz. Fakat esas dönüşüm bundan sonra başlayacak. Bize oy veren ya da vermeyen tüm yurttaşlarımızı sevgiyle kucaklayacak ve güçlü Muğla’yı, Dünya Kenti Muğla’yı hep birlikte inşa edeceğiz. Ayrılık, gayrılık yok. Bu seçimi kazanan sadece biz ve belediye başkan adaylarımız değil. Seçimi, Muğla ittifakı kazandı. Sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakâr demokratlar, Muğla ittifakında bir araya geldi. Muğla ittifakı kazandı” dedi.







