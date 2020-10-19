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Başkan Arda muhtarlarla bir araya geldi

İZMİR HABERLERİ  | 19.10.2020 10:31 | Son Güncelleme

Düzenli olarak muhtarlarla buluşarak onlardan mahallelerindeki sorunları dinleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Muhtarlar Günü’nde ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Arda muhtarlarla bir araya geldi

Düzenli olarak muhtarlarla buluşarak onlardan mahallelerindeki sorunları dinleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Muhtarlar Günü’nde ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Özel günde 16 mahallenin muhtarıyla buluşan Başkan Arda, yaşama geçirdiği proje ve çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi, onların isteklerini dinledi.
Belediye başkan yardımcıları Necati Kırmaz, Deniz Dinler ve Azime Melika Uysal’ın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Arda, muhtarlık makamının önemine değindi. Başkan Arda, şunları söyledi: “Muhtarlık çok önemli bir görev. Kamu kurumları ile vatandaş arasında köprü görevi gören, kurumsal temsilciliği olan bir yapı. Hiç şüphesiz ki vatandaşların iyi gününde kötü gününde, sevincinde, hüznünde ilk müracaat ettiği insanlar ve sizlerde hep bu anlarda onların yanında olan kişilersiniz. Çağdaş kamu yönetiminin en önemli faktörlerinden biri katılımcılık. Bu katılımcılıkta da çok önemli yeriniz, göreviniz var. Bu katılımcılığın sağlanmasında önemli bir noktasınız. Tüm bu çalışmalarınız takdire ve şükrana tabi. 187 yıl önce hizmete başlayan güçlenerek günümüze kadar gelen muhtarlık müessesi sayesinde halkımızın isteklerini belirliyor, kısa sürede yerine getirme fırsatı buluyoruz. Başta Gaziemirli muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum.”

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