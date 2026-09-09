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Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında 'hırsızlık' iddiası!

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Okan Karaca’nın Şişli’de düzenlenen bir etkinlikte masadaki dizüstü bilgisayarı aldığı öne sürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından “açıktan hırsızlık suçundan gözaltına alınan Karacan, 7 Mart’ta sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Ünlü tiyatro oyuncusu Okan Karacan'ın İstanbul Şişli'deki etkinlik alanında düzenlenen program sırasında masada bulunan bir dizüstü bilgisayarı çaldığı öne sürüldü. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, gözaltına alınan Karacan ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Annesi ise oğlunun psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu, bir süredir ilaçlarını düzenli kullanmayı bıraktığı için, dengesiz davranışlarının bulunduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında hırsızlık iddiası! 1

Olay 27 Şubat 2026 tarihinde Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ş.A. isimli şahıs 02 Mart tarihinde Şişli Polis Merkezi amirliğine giderek, etkinlik alanında düzenlenen programda dizüstü bilgisayarının çalındığını, olayın kamera görüntüsü bulunduğunu ve bilgisayarı çalan kişinin Okan Karacan olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında hırsızlık iddiası! 2

"BİLGİSAYARI YANLIŞLIKLA ALDIM. 1 MART TARİHİNDE E.Ş.A. İSİMLİ KİŞİ BERABERİNDE 3 KİŞİ İLE BİRLİKTE GELEREK BENİ DARBETTİ"

Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında hırsızlık iddiası! 3

İhbar üzerine harekete gecen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek bilgisayarı çalan kişinin Okan Karacan olduğunu tespit etti. Olayla ilgili şüpheli olarak ifadesi alınan Okan Karacan ifadesinde, "Bilgisayarı yanlışlıkla aldım. 1 Mart tarihinde E.Ş.A. isimli kişi beraberinde 3 kişi ile birlikte gelerek beni darbetti. Beni kaçırıp aracın bagajına koydular, burada kafama silah kabzası ile 5 kez vurdular" iddiasında bulundu.

Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında hırsızlık iddiası! 4

Annesi Karacan'ın evden çıkartılmadığını ve darp edilmediğini öne sürdü
Okan Karacan'ın iddialarını araştırmak üzere çalışmalarda bulunan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacan'ın annesi İ.K.'nın ifadesini aldı. Anne İ.K. ifadesinde, oğlunun olay günü iftar programına katıldıktan sonra eve bilgisayar ile geldiğini, bilgisayarın kendisine hediye edildiğini, birkaç gün sonra oğlu odasında uyurken, kapı çaldığını, Okan Karacan'ın kendisine bilgisayarı almaya geldiler, gelen kişiye bilgisayarı "ver" dediği öğrenildi. Karacan'ın annesi ise bilgisayarı kapıya gelen kişiye verdiğini, oğlu Karacan'ın odasından hiç çıkmadığını ve gelen şahısla karşılaşmadığını, kimse tarafından zorla evden çıkartılmadığını ve darp edilmediğini, oğlunun psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu, ilaç kullandığını, ancak bir süredir ilaçlarını düzenli kullanmayı bıraktığı için, dengesiz davranışlarının bulunduğunu öne sürdü.
Okan Karacan "açıktan hırsızlık" suçundan gözaltına alınarak 7 Mart günü adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Karacan serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Karacan'ın telefonla konuştuğu, masa üzerinde bulunan bilgisayarı inceledikten sonra koltuğunun altına alarak olay yerinden ayrıldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Okan Karacan
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