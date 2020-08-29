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Başkan Arı’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 29.08.2020 15:32 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin ve şanlı Türk ordusunun birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanı olduğunu kaydetti.Belediye Başkanı Rasim Arı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Arı’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin ve şanlı Türk ordusunun birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanı olduğunu kaydetti.
Belediye Başkanı Rasim Arı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyük Zafer’in 98. yılını kutlayan Arı, “30 Ağustos 1922’de İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Aziz Milletimizin azmi, inancı ve kararlılığıyla Kurtuluş Savaşımızın en büyük zaferi kazanılmıştır. Kazanılan bu zaferle, Cumhuriyetimizin temelleri atılmış, milletimizin; vatanını, bayrağını ve bağımsızlığını canı pahasına koruyacağı tüm dünyaya gösterilmiştir.” dedi. Mesajında, esaret altında kalmaktansa ’Ya İstiklal Ya İzmihlal’ diyerek bağımsızlığı için canını veren ve asla geri adım atmayan bir milletin ferdi olmaktan duyduğu onur ve gururu vurgulayan Arı, daha sonra şu ifadelere yer verdi;
"Türk milleti yıllar önce Dumlupınar’da yazdığı destansı mücadele ve bağımsızlık ruhuna bugün de sahiptir. 15 Temmuz’da tanklara, uçaklara göğsünü siper eden aziz vatandaşlarımız, bu millete silah sıkanlara karşı duruşunu bir kez daha göstermiştir. Kadim milletimiz vatanını, bayrağını, birlik ve beraberlik içerisinde ilelebet korumaya devam edecektir. Bu duygularla milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal ve istikbalimiz uğruna kanlarını döken tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum.”

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