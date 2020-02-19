YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Başkan Arıkan’dan esnaf ziyaretleri

Başkan Arıkan’dan esnaf ziyaretleri

BİNGÖL HABERLERİ  | 19.02.2020 13:56 | Son Güncelleme

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.Esnafları ziyaret ederek, vatandaş buluşmalarını geleneksel hale getiren Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Yeni Mahalle’de çeşitli incelemelerde bulunup, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.
Esnafları ziyaret ederek, vatandaş buluşmalarını geleneksel hale getiren Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Yeni Mahalle’de çeşitli incelemelerde bulunup, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İşyeri sahipleriyle ve karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Arıkan, kendisine iletilen talepleri dinledi.
Vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında her fırsatta vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeye devam ettiklerini belirten Başkan Arıkan," Esnafımızla bir araya gelerek, vatandaşlarımızla hemhal olup, hem hasbıhal ediyor hem de sorun ve beklentilerini dinliyoruz. Daha önce olduğu gibi her anı halkın içinde olmak için değerlendirip talep ve önerileri bizzat dinliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktıKayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktı
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Bingöl Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
06:58
Öğle
12:37
İkindi
15:37
Akşam
18:06
Yatsı
19:22

Bingöl Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Gülhan Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Sağlık Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bingöl’de otobüs şoföründen örnek davranış

Bingöl’de otobüs şoföründen örnek davranış

Bingöl'de köyde rahatsızlanan 2 çocuk paletli ambulansla hastaneye nakledildi

Bingöl'de köyde rahatsızlanan 2 çocuk paletli ambulansla hastaneye nakledildi

Bingöl’ün Karlıova ve Kigı ilçelerinde okullara kar tatili

Bingöl’ün Karlıova ve Kigı ilçelerinde okullara kar tatili

Kar ve tipide ekipler, baba oğul için seferber oldu

Kar ve tipide ekipler, baba oğul için seferber oldu

Bingöl'de silahlı saldırı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Bingöl'de silahlı saldırı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.