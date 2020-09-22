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Başkan Aşgın, esnaf odalarıyla istişare yaptı

ÇORUM HABERLERİ  | 22.09.2020 19:23 | Son Güncelleme

Çorum Belediye Başkanı Dr.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB’a bağlı oda başkanlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Başkan Aşgın’ın göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan çalışmaları oda başkanlarıyla paylaştığı toplantıda oda başkanları Başkan Aşgın’dan her konuda büyük destek gördüklerini dile getirdi.
Pandemi döneminde de esnafın çok büyük fedakarlık örneği sergilediğini vurgulayan Başkan Aşgın, “Esnafımızın toplumumuzun içerisinde her zaman özel bir yeri var. Pandemi döneminde de bunu gördük. Sağlık çalışanlarından sonra en çok kim fedakârlık yaptı diye düşünsek hakikaten esnafımız aklımıza geliyor. Belediye olarak bir yandan söz verdiğimiz yatırımlarımızı yaparken, projelerimizle ilgili ihale süreçlerimiz devam ederken öte yandan da esnafımızın da bu süreçten en az etkilenmesi için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Yaptıklarımız yeterli midir? Biz yeterli görmüyoruz; daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yapacağımızdan da hiç kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.
’Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz’
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, siyasete atıldığı ilk günden itibaren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın esnaf dostu bir çizgide olduğunu ve sorunları çözüme kavuşturmak için büyük gayret sarf ettiğini hatırlatarak “Başkanımız, aday adayı olduğu günden bugüne kadar her konuda bizim yanımızda. Yasal bir statüde olduğu sürece çözülmeyen bir sorunumuz kalmadı. Pandemi sürecinde de sıkıntılarımızı kendilerine ilettik. Pazarlarla, minibüsçülerle ilgili sorunların çözümü konusunda da gece gündüz demeden yanımızda oldu. Esnaf dostu başkanımıza teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.
’10 yıldır böyle bir şey görmemiştik’
Toplantıya katılan oda başkanları tek tek söz alarak yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Özellikle Küçük Sanayi Sitesi’ne açılan yeni yollar ve pazarcılarla alakalı alınan kararların esnafın faydasına olduğuna değinen oda başkanları, "10 yıldan uzun bir süredir özlemini çektiğimiz bu birlikte karar verme, sorunları dile getirme fırsatını bize verdiğiniz için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandılar.
Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yanı sıra Bakkallar, Hazır Elbiseciler, Kahveciler, Çilingirler, Ayakkabıcılar, Lokantacılar, Sebzeciler, Oto Tamirciler, Fırıncılar, Marangozlar, Taksiciler ve Minibüsçüler ile Elektrikçiler Odası Başkanları da katıldı.

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