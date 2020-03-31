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Başkan Aşgın sosyal medyadan soruyor, kitap hediye ediyor

ÇORUM HABERLERİ  | 31.03.2020 19:34 | Son Güncelleme

Çorum Belediye Başkanı Dr.

Başkan Aşgın sosyal medyadan soruyor, kitap hediye ediyor

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal madde hesaplarından sorduğu soruları doğru cevaplayan takipçilerine kitap hediye ediyor.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, evlerinde kalan vatandaşları teşvik eden bir sosyal medya etkinliği düzenledi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları evde kalmaya davet eden Başkan Aşgın, takipçilerinden sorduğu sorulara doğru yanıt verenlere çekilişle kitap hediye ediyor.
Kitap okumanın evde geçirilecek süre içerisinde en güzel etkinliklerden biri olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, "Sosyal medya üzerinden tüm vatandaşlarımıza #evdekal hashtagiyle evde kalmaları çağrısı yapılıyor. Elbette bizler de bunu destekliyor ve her ortamda evde kal çağrısını yapıyoruz. Hemşehrilerimizi evlerinde kaldıkları süre zarfında kitap okumaya teşvik etmek amacıyla da böyle bir yarışma başlattık" dedi.
Başkan Aşgın’ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlara doğru cevap verenlere Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Türk ve Dünya Klasiklerinden kitaplar hediye ediliyor.

Başkan Aşgın sosyal medyadan soruyor, kitap hediye ediyor

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