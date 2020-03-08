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  4. Başkan Aslan’dan ‘Kadınlar Günü’ mesajı

Başkan Aslan’dan ‘Kadınlar Günü’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 08.03.2020 09:04 | Son Güncelleme

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Memet Aslan, yayımladığı mesajda, “Kadınlar bizim yarımızdan fazlasıdır.

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Memet Aslan, yayımladığı mesajda, “Kadınlar bizim yarımızdan fazlasıdır. Onlar vefakardır, cefakardır, sabrın ve sebatın adıdır. Kadınlarımız, hem annelerimiz hem eşimiz, dostumuz ve çocuklarımızın anneleridir. Cennet onların ayakları altındadır. Onlar birer çiçektir. Onlara bakmayı, gözetmeyi, kollamayı, koklamayı bilmek gerek.İnsanlığın var oluşundan bu yana uygarlığın gelişmesindeki en büyük görevi kadınlar üstlenmiştir. Kadınlarımız geleceğimizdir. Çocuklarımızı besler, eğitir, gözetir ve ömür boyu korurlar. Onlar, karşılıksız sevginin ete kemiğe bürünmüş halidir. Çocuğu ve sevdiği erkek için dünyanın en güzel kucağına sahiptir. Onlar zekidir, sevdiği erkeği vezir eder. Dünya kadınlarının ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

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Van Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:21
Öğle
12:22
İkindi
15:38
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Erek Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
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