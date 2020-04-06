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Başkan Asya’dan Avukatlar Günü mesajı

MUŞ HABERLERİ  | 06.04.2020 10:26 | Son Güncelleme

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, tüm avukatların gününü tebrik ederek, çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Başkan Asya’dan Avukatlar Günü mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, tüm avukatların gününü tebrik ederek, çalışma hayatlarında başarılar diledi. Avukatlar tarafından yapılan savunmanın yargının temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Feyat Asya, ileri bir demokrasiye ulaşmanın yolunun hukuka duyulan güvenle elde edilebileceğini söyledi. Başkan Asya, “Avukatlar, ihtiyaç duyduğumuz savunma hakkının temsilcileridir. Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Avukatlarımız, toplumumuzun huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için gerekli olan adaletin sağlanmasında önemli bir yere sahiptirler. Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

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Hayat Eczanesi
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Malazgirt
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Varto
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