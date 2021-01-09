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Başkan Atabay ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla basın mensupları ile buluştu

09.01.2021 14:47 | Son Güncelleme:
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Didim Belediye Başkanı A.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Didim Belediyesi Altınkum ek hizmet binasında Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın yanı sıra CHp’li yöneticiler ve Didim Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener’in katılımı ile ilçede görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, programda yaptığı konuşmada “Belediyemiz adına tüm çalışma arkadaşlarımız adına, tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutluyorum. İnşallah daha nice yıllar hep beraber olmak dileğiyle hepinize başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

2021 yılının Didim Belediyesi için yatırım yılı olacağını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "2021 yılı Didim Belediyesi için yaptığımız birikimleri, halkımızın kullanıma sunma zamanı. 2021 yılı için yatırım yılı olacak demiştim birçok proje hazırladık çalışmalarımıza yakın zamanda başlayacağız. İlk etap da başlayacağımız en önemli projemiz amfi tiyatro inşaatı. Amfi tiyatro ilçemizin sosyal, kültür ve sanat yaşamına çok önemli katkılar sağlayacak birçok ilçeye nasip olmayan bir yatırım olacak” dedi.

Didim’e yapılacak Kültür Merkezi’nin ilçeye uzun bir süre hizmet verecek kapasitede olacağını belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Kültür Merkezinde 750 kişilik bir salon, 100 kişilik bir jet sineması, fuayesi, çalışma odaları, VİP toplantı odaları, otoparkı ile şehir merkezinde herkesin araçsız ulaşabileceği bir noktada olacak” dedi. Önceki yıllarda mevcut yapımına başlanmış olan Kültür merkezimizi de Didim Gençlik merkezine çevireceğiz. Orada öğrencilerimizi gençlerimize her türlü konuda ücretsiz olarak yardımcı olacağız. Orada onlara sanat, müzik, resim halk oyunu kursları vereceğiz. Düğün salonu ve nikah dairesini de oraya taşıyacağız. Aşağıdaki binayı da hem dijital hem analog bir kütüphaneye çevireceğiz bu şekilde de önemli bir eksiği gidermiş olacağız” diye konuştu.

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