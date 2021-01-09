Başkan Atabay ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla basın mensupları ile buluştu

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Didim Belediyesi Altınkum ek hizmet binasında Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın yanı sıra CHp’li yöneticiler ve Didim Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener’in katılımı ile ilçede görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, programda yaptığı konuşmada “Belediyemiz adına tüm çalışma arkadaşlarımız adına, tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutluyorum. İnşallah daha nice yıllar hep beraber olmak dileğiyle hepinize başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

2021 yılının Didim Belediyesi için yatırım yılı olacağını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "2021 yılı Didim Belediyesi için yaptığımız birikimleri, halkımızın kullanıma sunma zamanı. 2021 yılı için yatırım yılı olacak demiştim birçok proje hazırladık çalışmalarımıza yakın zamanda başlayacağız. İlk etap da başlayacağımız en önemli projemiz amfi tiyatro inşaatı. Amfi tiyatro ilçemizin sosyal, kültür ve sanat yaşamına çok önemli katkılar sağlayacak birçok ilçeye nasip olmayan bir yatırım olacak” dedi.