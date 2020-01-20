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  4. Başkan Atabay çalışmaları denetledi

Başkan Atabay çalışmaları denetledi

AYDIN HABERLERİ  | 20.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

Didim Belediye Başkanı A.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, belediye ekiplerinin ilçe merkezinin farklı noktalarında yapmış olduğu çalışmaları yerinde denetledi.
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a Başkan Yardımcıları Zeynel Şener ve E. Öznur Gündoğdu eşlik etti. Başkan Atabay, Akbük Mahallesi Soğuksu mevkiinde başlatılan güzelleştirme çalışmalarını Akbük Limanındaki su tahliye ızgaraları ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Akbük Sahildeki devam eden budama faaliyetlerini yerinde denetledi.
Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Atabay “İlçemizin gözbebeği olan Akbük mahallemize oldukça önem veriyoruz. Soğuk su bölgesindeki düzenleme çalışmalarımız
Akbük’e yeni bir yüz kazandıracak” dedi
Didim’in girişinin daha nezih ve güzel olması adına Didim Belediyesi çalışmalar başlattığını kaydeden Başkan Atabay, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen yan yol açma ve imar yolu çalışmalarını yerinde denetleyerek, incelemelerde bulundu.

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