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Başkan Atabay’dan vatandaşlara bayram ziyareti

AYDIN HABERLERİ  | 25.05.2020 14:32 | Son Güncelleme

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay Didim’de yaşayan, Korona virüsü salgınından dolayı Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların bayramını kutladı.Ramazan Bayramının birinci gününde ilçede ikamet eden Anadolu, Atmış, Akbaş ve Ünlü ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik ederek vatandaşlarla bayramlaştı.Tüm Türkiye olarak Ramazan Bayramı’nda salgın tedbirleri nedeni ile vatandaşların evlerinde olacağını belirten Başkan Atabay, “Bayramın bolluk ve dayanışma dolu ruhu sayesinde sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak dileğiyle Ramazan Bayramınız bir kez daha kutlu olsun” dedi.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay Didim’de yaşayan, Korona virüsü salgınından dolayı Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların bayramını kutladı.
Ramazan Bayramının birinci gününde ilçede ikamet eden Anadolu, Atmış, Akbaş ve Ünlü ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik ederek vatandaşlarla bayramlaştı.
Tüm Türkiye olarak Ramazan Bayramı’nda salgın tedbirleri nedeni ile vatandaşların evlerinde olacağını belirten Başkan Atabay, “Bayramın bolluk ve dayanışma dolu ruhu sayesinde sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak dileğiyle Ramazan Bayramınız bir kez daha kutlu olsun” dedi.

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