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Başkan Ataç, Erken Çocukluk Eğitim Merkezi inşaatını yerinde inceledi

28.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Fatih Mahallesi’nde tamamlanma aşamasına gelen Canan-Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.
Tepebaşı Belediyesi’nin, yardımsever Canan ve Şükran Şeker’in bağışlarıyla Fatih Mahallesi’nde yapımına başladığı eğitim merkezinin inşaat çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu ile birlikte inşaat çalışmalarıno yerinde inceledi. Burada yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Ataç, 20 Mayıs’ta yapımına başlanılan merkezin eksiklerinin tamamlanmasının ardından yakın zamanda açılışa hazır hale geleceğini belirtti.
Merkezin yakın zamanda açılışa hazır hale geleceğini kaydeden Ataç, “Özellikle 2 yaş sonrası çocuklarımızın eğitim anlamında çok iyi değerlendirilmesi lazım. Çünkü hayata başlangıç dönemlerinde çocukların algıları o kadar yüksek ki vereceğiniz önemli bilgiler, geleceğe yönelik büyük bir yatırımdır. Bu merkezin yapımı için özellikle Fatih Mahallesi’ni seçtik. Çünkü hem bu mahallemizdeki hem de civar mahallelerdeki çocuklarımızın en iyi şekilde hizmet almasını amaçlıyoruz. Yüzde 95’i tamamlanan merkezimizde son rötuşlar yapılıyor. Yakın zamanda açılışa hazır hale gelecek merkezimizin, Fatih Mahallesi sakinlerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca bağışçılarımız Canan ve Şükran Şeker hanımefendilere de teşekkürlerimi iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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