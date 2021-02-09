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Başkan Ataç hak sahiplerine BAKSAN projesini anlattı

09.02.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, BAKSAN Sanayi Sitesi için hazırlanan yenileme projesini anlattığı ikinci bilgilendirme toplantısında hak sahiplerine hitaben, “Herkesin katıldığı, gönül rahatlığı ile benimsediği bir yenileme çalışması gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Tepebaşı Belediye Meclis Salonu’nda, koronavirüs önlemleri eşliğinde düzenlenen toplantıda Ahmet Ataç hak sahiplerine projeyi anlatırken, Tepebaşı Belediyesi şehir plancıları da görseller eşliğinde sunum gerçekleştirdi. Toplantıda BAKSAN’ın kentin önemli bir ticaret merkezine dönüşmesinin amaçlandığını kaydeden Ahmet Ataç ilk olarak Tepebaşı Belediyesi’nin karşılıklı güven çerçevesinde başarılı işlere imza attığını belirtti. Ataç, “1999’dan bu yana 4 dönem olmak üzere Tepebaşı Belediye Başkanlığı yapıyorum. Bu sürecin başından bu yana kadromuzu zenginleştirerek koruyoruz. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ile bugüne kadar birçok büyük çaplı çalışma gerçekleştirdik ve her vatandaşımızın hakkını korumayı başardık. Fabrikalar bölgesi, Zincirlikuyu, Batıkent ve Karabayır’da güzel işlere imza attık. Bu alanlar eski zamanlara kıyasla çok büyük değer artışları yaşadı. Tepebaşı halkımızın desteği bu çalışmaların başarılı olmasında çok önemliydi. Şimdi de BAKSAN’da aynı şekilde bir bütünlük amaçlıyoruz. Herkesin katıldığı, gönül rahatlığı ile benimsediği bir yenileme çalışması gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar aldığımız geri dönüşler de bu doğrultuda ve olumlu. Sizlere de iş birliğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Hak ettiği değerine kavuşturmak istiyoruz”
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç konuşmasının devamında BAKSAN’ın yer aldığı alanın önemine değinerek, “BAKSAN, sıkıntı duyulan bir alan halini aldı, son 20 yılda cazibesini yitirdi ve çöküntü bir alana dönüştü. Kentimizdeki yeri düşünüldüğünde çok değerli bir noktadan söz ediyoruz. Biz, bu alanı sizlerle görüşlerimizi açıklıkla paylaşarak, hak ettiği değerine kavuşturmak istiyoruz. Şu an altyapısı çökmüş vaziyette olan BAKSAN’ın, geçmişte yaşanan olumsuzluklara bakılmaksızın, geleceğe odaklanarak kentin cazibe noktalarından biri haline gelmesini istiyoruz. Bunu yaparken de hak sahiplerinin kazanımlarını, iyileştirerek koruyacağız. BAKSAN hak sahiplerinin duygularına ve ihtiyaçlarına cevap verecek bir çalışma yapmayı hedefliyoruz. Esnafımızı ve istihdamı korumak istiyoruz” dedi.

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