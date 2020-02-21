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Başkan Ataç yaşlıları yalnız bırakmıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.02.2020 17:10 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç yaşlıları yalnız bırakmıyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli yaşlı ve hasta vatandaşlar ile ev ziyaretlerinde bir araya gelmeyi sürdürürken, “Sadece iyi, güzel günlerde değil, zor ve kötü zamanlarda da daima bir ve beraberiz” dedi.
Başkan Ahmet Ataç Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) bünyesindeki tansiyon hastası Meryem Yaşar ile MS hastası Ayşe Ayva’yı evlerinde ziyaret etti. İlk olarak Ertuğrulgazi Mahallesi sakinlerinden 87 yaşındaki Meryem Yaşar’ın evine misafir olan Başkan Ataç, burada Yaşar ile sohbet ederken ailesinden de sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Başkan Ataç’ın bir sonraki durağı ise yine Ertuğrulgazi Mahallesi’nde ikamet eden Ayşe Ayva’nın evi oldu. Başkan Ataç burada MS rahatsızlığından dolayı Ayva’ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayşe Ayva da Tepebaşı Belediyesi’nin gönüllü bahçelerinden yararlandığını ve bunun sağlığına çok iyi geldiğini belirterek, Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.
Gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Eskişehirli hemşerilerim ile zor zamanlarında bir arada olmaya devam ediyoruz. Tepebaşı’nın büyük ve güzel bir aile olduğunu söylerken de bunu işaret ediyoruz. Sadece iyi, güzel günlerde değil, zor ve kötü zamanlarda da daima bir ve beraberiz. Tüm hastalarımıza acil şifalar, sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.
Başkan Ataç’ı evlerinde ağırlayan vatandaşlar da ilgisinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Başkan Ataç yaşlıları yalnız bırakmıyor

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