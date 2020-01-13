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  4. Başkan Ataç Yörükkırkalılar ile buluştu

Başkan Ataç Yörükkırkalılar ile buluştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.01.2020 16:22 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşları tarafından hemşehriler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren etkinliklere misafir olmaya devam ediyor.Son olarak Başkan Ataç, Yörükkırka Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Başkan Ataç Yörükkırkalılar ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşları tarafından hemşehriler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren etkinliklere misafir olmaya devam ediyor.
Son olarak Başkan Ataç, Yörükkırka Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği etkinliğe katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Ataç, Yörükkırkalılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ataç, “Bugün ülkede insanlar ayrıştırılırken Eskişehir’de bütün dostlarımız bir araya gelmeye devam ediyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da Eskişehir, Türkiye’ye örnek oluyor. Etkinliği düzenleyen Dernek Başkanımız İlhami Yolcular ve yönetimine de çok teşekkür ediyor, bu tür etkinliklerin daim olmasını diliyorum” dedi.
Yörükkırka Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhami Yolcular da, Başkan Ataç’ı ağırlamaktan ve kendisiyle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendisine Yörükkırkalıların her zaman yanında olmasından dolayı teşekkür etti.
Daha sonra Yörükkırka Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği adına Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Niyazi Çetin tarafından Başkan Ataç’a anı tabağı hediye edildi.
Etkinlik, türkülerin söylenmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle sona erdi.

Başkan Ataç Yörükkırkalılar ile buluştu

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