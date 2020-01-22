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  4. Başkan Ataç’ın STK temasları sürüyor

Başkan Ataç’ın STK temasları sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.01.2020 15:58 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’ın STK temasları sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eğitim ve Öğrenimi Destekleme Derneği’ni ziyaret etti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın, Eskişehir’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) ile temasları sürüyor.
Başkan Ataç bu kapsamda merkezi Eskişehir olan Eğitim ve Öğrenimi Destekleme Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Ayten Tomsuk ve yönetimi, ziyaretinden dolayı Başkan Ataç’a teşekkür ederken dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Tomsuk ve yönetimine çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Ataç, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı da teşekkür etti.
Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son buldu.

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Eskişehir Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Ay Eczanesi
Tepebasi
Ekim Eczanesi
Odunpazari
Özlem Eczanesi
Odunpazari
Tepebaşı Eczanesi
Tepebasi
Masal Eczanesi
Odunpazari
Serapoğlu Eczanesi
Odunpazari
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