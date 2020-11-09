Başkan Ataç’tan 10 Kasım mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 82. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti ve devrimlerini geleceğe taşıma görevinin hepimize düştüğünü kaydeden Başkan Ataç, "Kurtuluş Savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Kurduğu cumhuriyet ile esaret altındaki pek çok millete yol gösteren Atatürk, yaptığı devrimlerle de Türk toplumunu çağdaş ülkeler seviyesine taşıdı. İşgalci güçlere, ‘Çanakkale geçilmez’, dedirten büyük savunmada gösterdiği önderlik ve Kurtuluş Savaşı gibi tarihin en destansı mücadelelerinden birini zafere ulaştırmasıyla büyük bir asker ve devlet adamı olduğunu tüm dünyaya gösterdi. O’nun kurduğu cumhuriyeti ve devrimlerini geleceğe taşıma görevi hepimize düşüyor. Tarihi boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir halk olarak, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük eser olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, ilkelerinin ve devrimlerinin daimi bekçileri olmaya devam edeceğiz. Yurtseverlik ve barış meşalesini sonsuza kadar taşıyacağız. Ulu önderimizin söylediği gibi, ‘Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar.’ Ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Büyük Önder Atatürk, silah arkadaşları ve vatan için şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

