Başkan Ataç’tan 8 Mart mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ataç, 8 Mart’ın, kutlama değil bir mücadele günü olduğuna dikkat çekerek, "8 Mart’ın, Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilan edilmesinin üzerinden 100 yılı aşkın bir süre geçti. Maalesef dünyanın dört bir yanında, kadına yönelik her türlü şiddet, haksız ve hukuksuz uygulamalar, çalışma hayatındaki ayrımcılık, bütün acımasızlığı ile toplumların kâbusu olmaya devam ediyor. Ülkemizin Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kahramanlık hikayeleri yazan kadınlarımız, pek çok ülkeden önce Cumhuriyet kazanımlarının bir sonucu olarak toplumsal yaşamda aktif rol almaya başladılar. 5 Aralık 1934 tarihinde Büyük Önder Atatürk tarafından seçme ve seçilme hakkına kavuşan kadınlarımız, ne yazık ki bugün ülke yönetiminde arzu edilen noktada olmadıkları gibi töre cinayetlerinin, şiddetin, hukuksuzlukların kurbanı olmaya da devam ediyorlar. Bunun da ötesinde çalışma yaşamında yedek ve değersiz işgücü olarak görülüyor, birçok iş alanında çalıştırılmıyor ve sosyal güvenceden yoksun bırakılıyorlar. Bu bağlamda 8 Mart tarihine bir kutlama günü değil, bir mücadele günü olarak bakmalıyız. Ulu Önder’imizin de dediği gibi; “Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur.” Karamsar tabloya rağmen, adalet arayışını, özgür bir gelecek ve eşitlik mücadelesini, toplumun tüm kesimleriyle omuz omuza sürdürmek pek çok alanda olduğu gibi kadın hakları konusunda da bizi çözüme ulaştıracaktır. Bu düşüncelerle, şiddet sonucu hayatını kaybeden tüm kadınlarımızın, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor; 8 Mart’ın, tüm dünya kadınlarına, eşit hak ve özgürlükler getirmesi diliyorum.

