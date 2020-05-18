YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Ataç’tan Kırım Sürgünü açıklaması

Başkan Ataç’tan Kırım Sürgünü açıklaması

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.05.2020 12:11 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan Kırım Sürgünü açıklaması

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kırım Tatar sürgününün 76. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç Kırım Tatar sürgününün 76. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında yaşanan olayın bir insanlık suçu olarak tarihin kara sayfaları arasındaki yerini, ebediyen koruyacağını kaydetti.
Başkan Ataç, mesajının devamında “Kırım Tatar Türklerinin öz vatanlarından koparılarak, insanlık dışı koşullarda sürgün edilmelerinin acısı hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor. Tarihin gördüğü en acı olaylardan biri olan bu sürgün, binlerce soydaşımızın hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiştir. Bu sürgünün yol açtığı acılar ise asla unutulmayacak, insanlık tarihinin kara sayfaları arasındaki yerini ebediyen koruyacaktır. Kırım Tatarlarına karşı işlenmiş bu insanlık suçunu kınıyorum. Öte yandan Kırım Tatarlarının varlıkları ile kültürümüze renk kattığı güzel kentimizde, hep birlikte kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile sürgünde yaşamını yitirenlerin hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, hepinize sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Ankara’ya servis park

Ankara’ya servis park

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:34
Öğle
12:59
İkindi
16:53
Akşam
20:15
Yatsı
21:52

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Aksoy Eczanesi
Odunpazari
Doğru Eczanesi
Odunpazari
Ersöz Eczanesi
Odunpazari
Ümit Eczanesi
Tepebasi
Pekak Eczanesi
Tepebasi
Huzur Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.