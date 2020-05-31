Başkan Ataç’tan korona açıklaması

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Normalleşme sürecine girerken tedbirleri elden bırakmamalıyız. Tepebaşı Belediyesi olarak toplum sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Açıklamasında normalleşme sürecine girilirken virüse karşı tedbirli olmaya devam edilmesi gerektiğini belirten Başkan Ataç, “Tüm dünyada sağlık tehdidine dönüşen Korona virüs ile mücadelede yeni bir döneme geçiyoruz. Bu dönem, sosyal hayatta bazı değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Hastalığa dair istatistikler olumlu bir gelişim yakalandığını gösteriyor. Ancak bu gelişim, hiçbirimizi rehavete sevk etmemelidir. Çünkü Korona virüs, tehlikesinden bir şey kaybetmemiştir. Bu sebeple kişisel hijyen kurallarına uymaya, maske kullanmaya, izolasyon ve sosyal mesafeyi gözetmeye devam etmeliyiz. Sağlığımız, aldığımız önlemler doğrultusunda güvende olacaktır. Normalleşme sürecine girerken tedbirleri elden bırakmamalıyız. Bugüne kadar tıp bilimi üzerine düşeni layıkıyla yapmıştır. Tıbbi mücadele sürerken alacağımız kişisel tedbirler ile birlikte çevremizi koruyacaktır. Bundan sonraki süreçte büyük sorumluluk bizlere düşmektedir” dedi.